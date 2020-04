Falta de EPIs tira o sono dos funcionários no Mário Covas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 00:15



Desde que começou a pandemia por causa da Covid-19, algumas unidades de saúde sofrem com a falta de equipamentos para proteção dos funcionários. No Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não é diferente. Conforme já noticiado pelo Diário no início do mês, profissionais do local apontaram a restrição para uso destes itens em atendimentos e que até hoje os transtornos persistem.



De acordo com relatos, o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) ainda permanece com restrição e quando os profissionais recebem os itens – principalmente os enfermeiros –, a qualidade do material é imprópria, o que não se torna algo efetivo para atendimento dos pacientes.



Funcionários contam que somente os profissionais em contato direto com pacientes testados positivos à Covid-19 recebem os materiais reforçados.

“Os atendimentos em pacientes suspeitos ou assintomáticos estão sendo feitos sem os devidos EPIs. O avental não é impermeável e as máscaras são as descartáveis e bem finas”, comenta um funcionário que prefere não se identificar.



Ainda segundo depoimentos, o hospital isolou corredores, alas e um elevador para pacientes adultos com suspeita da Covid-19, ou que já testaram positivo para a doença. Porém, na pediatria funcionários relatam que já aconteceu de pacientes com a suspeita da doença ficarem no mesmo espaço que crianças e funcionários.

“Essa falta de cuidado expõe nós, funcionários, que já não estamos aptos com os equipamentos de proteção e as demais crianças que, em muitos casos, já apresentam a imunidade baixa por tratamento a diversas doenças”, comenta outra profissional que também não se identificou. Enfermeiros e demais funcionários da unidade destacam a importância de se criar ala específica para crianças que estejam com a suspeita do novo coronavírus.



A Secretaria de Estado da Saúde informou que o hospital possui estoque dos equipamentos na unidade e que os itens são abastecidos mensalmente. A unidade destaca que segue os protocolos técnicos.



Em relação ao atendimento à pandemia, o Estado informou que possui três UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) destinadas a tratamento de pessoas com sintomas. “A clínica pediátrica não é destinada a casos do (novo) coronavírus e o setor segue todos os protocolos específicos para atendimento pediátrico.”