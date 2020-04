S.Caetano instala lavatórios públicos

Anderson Fattori

29/04/2020 | 00:13



Lavar bem as mãos é uma das principais recomendações dos especialistas para diminuir a chance de contaminação pelo novo coronavírus. Mas nem sempre quem está na rua tem essa possibilidade. Desde ontem, porém, quem passa pela Estação de São Caetano pode aproveitar uma das cinco estações de higienização instaladas pela Prefeitura em parceria com a Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) para cumprir o protocolo de higiene.



Os equipamentos fornecem gratuitamente água, sabão, papel e lixeira. As cinco primeiras estações entraram em funcionamento ontem, na entrada da passagem de nível da Estação São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). “Implementamos as estações como forma de reforçar a cultura de higienização das mãos. É um hábito simples, porém essencial para conter a disseminação do (novo) coronavírus. E que, por isso, deve ser repetido o maior número de vezes possível”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), ao reiterar o apelo para que as pessoas fiquem em casa.



Cada estação de higienização traz recomendações sobre como lavar as mãos corretamente, uma espécie de passo a passo com orientações padrão, como passar o sabão e molhar com água; esfregar a palma, o polegar e entre os dedos; lavar o dorso das mãos e os punhos, e enxaguar.



“Vamos instalar (equipamentos) também próximo aos embarques da CPTM e do terminal rodoviário intermunicipal. Além disso, planejamos a expansão para outros pontos da cidade com grande circulação de pessoas”, antecipa o superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano.



DESINFECÇÃO

Outra novidade que entra em vigor hoje em São Caetano são oito túneis de desinfecção individual que serão instalados em locais estratégicos com grande circulação de pessoas e têm o objetivo de desinfectar em massa munícipes em locais públicos.



A estrutura mede 3,10 metros de altura por 3,30 metros de largura e 3 metros de comprimento. O túnel é equipado com microaspersores e sensores que fazem o acionamento automático da aspersão quando alguém passa por ele. Eles pulverizam solução sanitizante com eficácia comprovada contra micro-organismos, tipo bactérias, fungos e vírus, além de não ter toxidade para olhos e pele.



Os equipamentos foram instalados nas saídas da estação ferroviária (para as Rua Conde Francisco Matarazzo e Perrela); entrada e saída do Hospital de Emergências Albert Sabin/UPA (Unidade de Pronto Atendimento); entrada e saída do Complexo Hospitalar Municipal; entrada e saída do SOS cidadão 156; Praça da Figueira; entrada e saída do hospital de campanha que funciona dentro do Hospital São Caetano; e Praça Cardeal Arcoverde.



São Caetano ainda prevê a instalação de outros pontos em locais estratégicos.