São Caetano fiscaliza uso obrigatório de máscara

29/04/2020 | 00:10



A Prefeitura de São Caetano deu início ontem à fiscalização sobre a utilização de máscaras. Decreto municipal tornou obrigatório o uso dos itens de segurança em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, transportes públicos, por aplicativo e táxis. A fiscalização está a cargo da vigilância sanitária, pelo departamento de fiscalização da Seplag (Secretaria de Planejamento de Gestão) e pela GCM (Guarda Civil Municipal).



Ontem, a fiscalização aconteceu com objetivo de informar a população. Não houve nenhuma notificação. O estabelecimento que descumprir o decreto receberá primeiramente uma notificação da falta. Na reincidência, a segunda notificação e, na terceira, a multa. A Seplag está finalizando o estudo a respeito dos valores.



No transporte público, foram instaladas barreiras de proteção para os condutores. A empresa Vipe (Viação Padre Eustáquio), concessionária que atua na cidade, reduziu em 50% a frota nos dias de semana e 30% nos fins de semana. O responsável de tráfego da concessionária, José Alaor, informou que a empresa estuda a possibilidade de oferecer máscaras descartáveis a passageiros que, porventura, não as tenham, assim como já fazem com todos os funcionários. Alaor destacou o fato de que todos os ônibus da empresa estão transmitindo informações relacionadas ao coronavírus nos letreiros.



HIGIENIZAÇÃO

Para a prevenção do contágio de Covid-19 no transporte coletivo de São Caetano está sendo realizada higienização frequente em todos os ônibus da frota. “A primeira higienização é feita logo que os carros saem da garagem, no começo do dia. Depois, são feitas higienizações no Terminal São Caetano, nos intervalos de cada viagem; a última do dia acontece quando os carros são recolhidos na garagem”, finalizou Alaor.