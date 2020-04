São Caetano aprova desconto de 40% para alunos da Fundação da Artes

Da Redação



29/04/2020 | 00:03



A Câmara de São Caetano aprovou no início da noite de ontem projeto do governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) que prevê desconto de 40% nas mensalidades dos alunos da Fundação das Artes durante período de pandemia do novo coronavírus. A matéria obteve aprovação unânime e foi apreciada em sessões realizadas por videoconferência.

Segundo o projeto, o objetivo é amenizar os impactos financeiros nas famílias dos alunos que já sofrem com diminuição dos vencimentos devido à redução da economia no País. A proposta visa evitar o trancamento de matrículas, a evasão de alunos e o aumento dos casos de inadimplência. O desconto é válido para os meses de abril, maio e junho.

“Fica a Fundação de Artes de São Caetano autorizada, em caráter excepcional, a conceder descontos de 40% nas mensalidades de abril, maio e junho de 2020, aos alunos devidamente matriculados”, sustenta o projeto. Para obter o desconto na mensalidade, o aluno deverá requerer o benefício junto à Fundação.