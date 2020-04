Lobo critica Covid-19, mas abusa de máscaras

Raphael Rocha



29/04/2020 | 00:01



Os vídeos do vereador Sargento Lobo (Patriota), de Santo André, desdenhando do novo coronavírus e com críticas às medidas adotadas pela Prefeitura de Santo André para mitigar a doença ainda reverberam na classe política e na sociedade andreense. Muitos que assistem às peças reclamam que Lobo tenta minimizar o problema mundial e fazer politicagem em um momento delicado. Mas um fato chama atenção nessas missões de Lobo em equipamentos públicos. Apesar de desdenhar da doença, Lobo vai trajado de máscara e demais equipamentos de segurança. Em um dos vídeos, ele utiliza duas máscaras. O fato foi alvo de comentários jocosos de colegas dele no Legislativo nas últimas semanas.

Internação

Ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho foi internado ontem pela manhã no Hospital Assunção, na cidade, por causa de infecção urinária. Segundo assessoria do petista, ele ficará internado de dois a três dias. A equipe médica do hospital detectou que o político está com febre alta, por esse motivo, determinou realização de exame da Covid-19. O resultado, conforme nota enviada pela assessoria de Marinho, sairá em 48 horas.

Posição – 1

Ex-deputado Edinho Montemor procurou a coluna para dizer que o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem desde o primeiro turno da eleição de 2018. Ele admitiu que, em tempos atrás, deu suporte ao ex-prefeito Luiz Marinho (PT), em São Bernardo, mas que, na esfera nacional, não mudou de opinião sobre quem defender. “Não sou hipócrita como alguns que apoiaram Bolsonaro e mudaram. Eu não mudei.”

Posição – 2

Outro político que solicitou posicionamento foi o ex-prefeito Saulo Benevides (Avante), de Ribeirão Pires. Ele garantiu que não estará no mesmo palanque do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) e que sua candidata ao Paço é Lair Moura (Avante). “Eu vou votar nela. Em quatro anos, nunca vi o Kiko, nunca conversei com ele. É zero a chance de eu apoiá-lo.” Questionado, porém, qual seria seu posicionamento se Lair desistisse da pré-candidatura para dar suporte a Kiko, ele declarou que “tem cuidado do Avante em nível estadual e Lair é dona do nariz dela para fazer o que quer”. “Mas acredito que ela não vá fazer isso (apoiar Kiko). Ela está bem, será a terceira via de quem não quer votar no Kiko ou no Clóvis (Volpi, PL).”