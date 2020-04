MP instaura inquérito para investigar contratos de Mauá

Fabio Martins



28/04/2020 | 23:30



O Ministério Público confirmou a instauração de inquérito civil para investigar eventuais irregularidades e indícios de superfaturamento na contratação emergencial de empresas para implantação e administração do hospital de campanha em Mauá. A medida formalizada pela promotoria envolve os valores selados pelo governo Atila Jacomussi (PSB) com as terceirizadas Pilar Organizações e Festas – vínculo firmado para montagem do equipamento provisório – e Atlantic Transparência e Apoio à Saúde, para realização da gestão dos serviços.

Apesar das diferenças de modelo e de contratações que abrangem os hospitais de campanha, a acusação faz comparativo com o equipamento erguido em Santo André. “A Pilar foi contratada para a instalação de 30 leitos hospitalares para pacientes com Covid-19, pelo valor mensal de R$ 221,9 mil. O valor corresponde a custo de R$ 7.396 por leito. Porém, no município vizinho de Santo André foram gastos R$ 157,5 mil em estrutura para 120 leitos. A diferença é de quase 700%”, diz o MP.

A averiguação trata ainda do termo junto à Atlantic, sediada em Caieiras, pela quantia de R$ 1,079 milhão. A firma fica instalada no mesmo endereço da empresa Ocean Serviços Médicos, de modo que, segundo o MP, “há suspeitas que a administração da Atlantic seja realizada por Gilberto Alves Ponte Belo, parte condenada por improbidade administrativa, havendo nesta, entre outras sanções aplicadas, a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de dez anos”.

A Prefeitura alegou que o investimento na estrutura da unidade inclui instalação elétrica, gasosa e hidráulica, além de 49 equipamentos de ar-condicionado e contêiner auxiliar, leitos individuais, farmácia e laboratório próprio para teste de Covid-19. “Há um comparativo equivocado com a cidade vizinha, que fatiou a estrutura do hospital de campanha em diversos contratos.”

Em relação ao contrato da Atlantic, o governo alegou que o vínculo foi oficializado “após extensa pesquisa de mercado e pelo menor preço”, além de contemplar a participação de médico conceituado do Instituto Emílio Ribas. Sobre Ponte Belo, o Paço cita que ele não faz parte do projeto em Mauá.