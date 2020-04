Região cobrará propostas do Estado para o pós-Covid-19

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



28/04/2020 | 23:30



O governo do Estado reúne hoje prefeitos da Região Metropolitana, em videoconferência, com o objetivo de discutir os impactos da pandemia do novo coronavírus nos municípios da Grande São Paulo, o que inclui a região. O entendimento entre os chefes de Executivo das sete cidades é o de que haverá cumprimento às normas da quarentena imposta pela gestão estadual, mas eles pedirão propostas concretas para o pós-Covid-19, em especial na área da economia.

Na semana passada, a entidade regional ouviu demandas de associações comerciais e representantes de outros setores da economia do Grande ABC e foi pressionada a apoiar a reabertura gradual do comércio. Houve, inclusive, sugestão de funcionamento escalonado, de dias e horários, nos principais centros comerciais dos municípios. A sinalização do Estado ao Consórcio, dada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), foi de que nenhuma flexibilização será apoiada. O tucano, porém, evitou falar sobre quais ações estão em debate no Palácio dos Bandeirantes para apoiar a recuperação da economia pós-pandemia.

Em Diadema, por exemplo, na semana passada, a Prefeitura editou decreto autorizando funcionamento de alguns estabelecimentos, como salão de cabeleireiro e escritórios de advocacia. O governador João Doria (PSDB) sustentou que o MP (Ministério Público) interviesse para derrubar o decreto. A promotoria local ajuizou ação civil pública e, na sexta-feira, a Justiça diademense concedeu liminar a favor do MP, suspendendo os efeitos do decreto municipal.

O encontro com prefeitos da Região Metropolitana foi confirmado pelo Estado, assim como a pauta de discussão baseada na apresentação de uma retomada gradual das atividades, programada para dia 11.

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), é defensor da reabertura, nem que seja gradual, das atividades econômicas. Ele avalia que o Grande ABC terá de seguir estritamente a estratégia adotada por Doria, uma vez que o Judiciário indicou que vai rejeitar qualquer medida contrária. “O Consórcio tem se posicionado de maneira para seguir o Doria. Você faz algo de diferente, toma ação e perde. Pelo que sabemos, o plano (do dia 8) serve só para o Interior. Para a Região Metropolitana haverá mais quarentena. Terei de falar para a população e comerciantes que estou seguindo ordem do governador. Tínhamos de preservar a saúde, claro. No começo fez certo. Mas precisamos preservar os empregos. Emprego também é vida.”

A Prefeitura de São Bernardo informou que foi feito convite ao prefeito Orlando Morando (PSDB) para participar de videoconferência com os demais chefes de Executivo da Região Metropolitana para tratar de medidas contra o coronavírus. “Não foi colocada como pauta exclusiva a reabertura do comércio”, informou, em nota.

Mauá afirmou que tem acompanhado as decisões via Consórcio e segue a quarentena. Disse ainda que procurou a promotoria para avaliação de plano de reabertura de alguns setores do comércio. “Enviamos uma minuta para análise do MP de Mauá, para flexibilização de salões de cabeleireiros, manicure, pedicure, escritórios de advocacia e contabilidade, contudo, o parecer foi negativo, assim como em todo o Estado, e a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) também limita flexibilização por parte dos prefeitos. Aguardamos mais orientações nesta reunião com o governo do Estado”, afirmou. As demais cidades não se posicionaram.