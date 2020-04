Hora de trabalhar

Do Diário do Grande ABC



28/04/2020 | 23:59



A disseminação do novo coronavírus está acelerando no Grande ABC, conforme atestam os crescentes números de casos e mortos noticiados dia após dia pelas autoridades sanitárias das sete cidades. Os impactos da pandemia, para muito além da questão de saúde, são sentidos praticamente por toda a população – e não serão estancados com o controle da proliferação da Covid-19. Pelo contrário. Efeitos deletérios continuarão a fazer estragos nas sete cidades por muito tempo, o que exigirá a manutenção de alerta redobrado de todos os agentes públicos. Exatamente por isso é sensata a ideia de os vereadores suspenderem o recesso de meio de ano, mantendo-se a postos para qualquer eventualidade.

Como já se alertou neste espaço, os próximos meses devem cobrar atenção máxima das autoridades, especialmente de prefeitos e vereadores, exatamente os mais próximos da população. Às crises sanitária e econômica, que se encontram em pleno desenvolvimento, deve-se seguir a social. O novo coronavírus vai deixar rastro de destruição nas estruturas da sociedade. Haverá mais desempregados, famintos, desabrigados e desamparados para cuidar. Projetos e programas assistenciais precisarão ser desenvolvidos, apresentados, analisados e votados em tempo recorde. Retardar os processos em um mês, que é o tempo reservado às férias legislativas, é colocar em risco o bem-estar da sociedade.

Vereadores também precisam fazer sua parte na batalha contra a pandemia. Muitos deles já estão se desdobrando em iniciativas bastante bem-vindas e elogiáveis, como, para ficar em um só exemplo, a compra e distribuição de cestas básicas. Mas é preciso mais. Por isso, devem chancelar a proposta de cancelar o recesso de julho sem mais delongas. A ideia, que está em estágio mais avançado na Câmara de Ribeirão Pires, tem de se espalhar rapidamente pelos demais Legislativos do Grande ABC. Não é tempo de tirar férias, O momento é de trabalho árduo para reduzir, ao mínimo possível, os estragos causados pelo novo coronavírus – a maior ameaça à sobrevivência humana em 100 anos!