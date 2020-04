Shoppings da região adotam ‘drive-thru’ para salvar vendas

Flavia Kurotori

do Diário do Grande ABC



28/04/2020 | 23:30



Em meio à quarentena ocasionada pelo avanço do novo coronavírus, os shoppings da região estão aderindo ao sistema de drive-thru. A iniciativa se deu, principalmente, com a aproximação do Dia das Mães, que é a segunda data mais importante do ano para o comércio, já que as vendas serão prejudicadas pelo fechamento dos estabelecimentos, decretada pelo Estado até 10 de maio e, até lá, os corredores devem permanecer vazios.

Segundo Nabil Sahyoun, presidente da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), o clima entre os lojistas é de desespero. “Eles irão perder o Dia das Mães e estamos tentando que os governos se sensibilizem para repensar as medidas. É uma situação lamentável, porque os supermercados estão funcionando e os shoppings também têm protocolos, excelentes, inclusive, de higiene”, defende.

O representante dos lojistas projeta que caso o setor perca as vendas para a data, o prejuízo, contando desde o início da quarentena, pode chegar a R$ 5 bilhões no Estado de São Paulo e a R$ 17 bilhões no País. Ainda que ações como as de delivery e drive-thru sejam bem-vindas, são apenas “quebra galhos” e o pedido é pela reabertura imediata dos shoppings.

O Shopping ABC, em Santo André, irá adotar o sistema de drive-thru entre os dias 4 e 9 de maio. Os clientes devem entrar em contato com uma das 50 lojas que aderiram à ação e pagar na retirada do produto, que será agendada. “Nossa expectativa é que essa nova modalidade de compras amplie as possibilidades de vendas”, afirmou Flavia Tegão, gerente de marketing.

Na mesma cidade, o Atrium inicia a operação amanhã. O shopping irá disponibilizar vitrine virtual no site. Porém, a compra deve ser feita diretamente com os lojistas. “Devido ao momento atual e novas adaptações, as expectativas são positivas, pois facilita ao consumidor efetuar a compra através de redes sociais e demais canais, e retirar seu produto sem sair do veículo”, destacou o centro de compras.

A partir de hoje, o Shopping Metrópole, em São Bernardo, também começa a operar com o drive-thru. Para o superintendente Marcelo Zaffalon, esta é uma oportunidade para “apoiar e ajudar os lojistas diante dos desafios deste período”.

Em Santo André, o Grand Plaza adota as vendas via drive-thru desde o fim de março. Os clientes podem consultar as lojas participantes no site do empreendimento e contatá-las diretamente. O Praça de Moça, em Diadema, informou que fará ação voltada para o Dia das Mães entre os dias 4 e 9 de maio.

As retiradas serão feitas com hora marcada e seguindo protocolos de higienização. As lojas dos shoppings Golden, em São Bernardo, e Mauá Plaza, na cidade homônima, trabalham apenas com delivery.

Entidade lança protocolo para o caso de reabertura

A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) divulgou, ontem, novo modelo de protocolo para os shoppings instalados em locais onde a reabertura parcial ou total seja autorizada. Além de vetar a realização de eventos, áreas como cinema e de recreação infantil devem permanecer fechadas. Na praça de alimentação e restaurantes, as mesas devem estar espaçadas e com menor número de cadeiras.

Funcionários e clientes devem utilizar máscaras e a temperatura de todos que entrarem no empreendimento deve ser aferida. Outra recomendação é que os lojistas controlem a entrada e circulação de clientes nas instalações.

No caso de reabertura total, a recomendação é que os protocolos de higiene sejam mantidos, assim como a conscientização dos frequentadores sobre o assunto. Atividades de entretenimento e eventos podem ser retomadas, mas com cautela e de forma gradual.

PALIATIVO

Acordo entre a Abrasce e a Alshop recomenda que os shoppings posterguem o pagamento de aluguel e, dentro do possível, isentem o locatário da quitação do valor. Entretanto, a decisão varia de acordo com a administradora responsável por cada centro de compras. (com Redação)