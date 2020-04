Luiz Marinho é internado por infecção urinária

Da Redação

28/04/2020 | 21:42



Ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho foi internado ontem pela manhã no Hospital Assunção, na cidade, por causa de infecção urinária. Segundo assessoria do petista, ele ficará internado de dois a três dias. A equipe médica do hospital detectou que o político está com febre alta, por esse motivo, determinou realização de exame da Covid-19. O resultado, conforme nota enviada pela assessoria de Marinho, sairá em 48 horas.



Marinho foi prefeito de São Bernardo entre 2009 e 2016. Está com 59 anos - completa 60 anos no dia 20 de maio. Neste ano, foi reeleito para comandar o PT estadual e também articula campanha para tentar retornar à administração de São Bernardo.