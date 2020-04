Caminho vai ser o Judiciário, reitera Donay

Fabio Martins

Diário do Grande ABC



28/04/2020



Diante do ato oficial de posse hoje na Câmara ao primeiro suplente de vereador da coligação, Jorge Kina (PSDB, ex-PSB), o quarto nome na lista de sucessão da aliança PSB-Republicanos, Donay Neto (PSB), confirmou que deve impetrar nos próximos dias mandado de segurança, com pedido de liminar, para ocupar a vaga deixada pelo parlamentar Roberto Rautenberg (Avante, ex-Republicanos), que renunciou ao mandato no último dia 22. “Caminho vai ser o Judiciário. Já passei a situação para o jurídico (do partido)”, relatou Donay, admitindo dúvida se a ação será protocolada na Justiça comum ou processo vinculado à Justiça Eleitoral.

Donay alega que é o primeiro habilitado da coligação a assumir a vaga de Rautenberg, uma vez que permaneceu na legenda ao contrário dos outros três integrantes do rol – além de Kina, há Marcos da Farmácia (DEM) e Oscar Martorelli (PV). O pedido do socialista foi indeferido pela casa. Em parecer, o jurídico apontou que não cabe à presidência da Câmara julgar situações de infidelidade partidária e que, portanto, deveria ser seguida a ordem disposta pela Justiça Eleitoral. “O parecer é dúbio. Colocaram nas costas da Justiça, citando, inclusive, que, caso haja questionamento, que eu procure a Justiça. Certo é que tem jurisprudências para ambas as situações”, defendeu.

Para o socialista, o que esqueceu-se de incluir no parecer é que Rautenberg formalizou a renúncia em data posterior à janela partidária, encerrada no começo de abril. Além disso, a última licença pleiteada por Rautenberg venceu em 31 de março após o Legislativo rejeitar, em votação no plenário por nove a seis, a renovação da solicitação do vereador. “São duas coisas neste cenário. Há fato novo. Não dá para considerar apenas que Kina já era parlamentar e apenas está dando continuidade. A licença expirou no último dia 31 de março e o fato gerador é de 22 de abril. Então, existem controvérsias”, acrescentou Donay.