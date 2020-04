Mumuzinho recebe alta do hospital após contrair novo coronavírus

28/04/2020 | 20:00



O cantor Mumuzinho teve alta nesta terça-feira, 28, do hospital em que estava internado desde a última sexta-feira, 24. Ele testou positivo para o novo coronavírus, e apresentou quadro febril e uma pneumonia.

Logo após sair do Hospital Vitoria, no Rio de Janeiro, Mumuzinho publicou alguns vídeos em sua conta no Instagram: "Acabei de chegar em casa, tive alta. Estou bem, obrigado pelas orações, obrigado por tudo. Quantas pessoas orando pela minha vida? Muito obrigado, já estou bem, já estou em casa".

Mumuzinho também agradeceu aos funcionários do hospital, e a todos os profissionais de saúde atuando em meio à pandemia. "Agora eu vou descansar e repousar", concluiu o cantor.

Ele chegou a marcar uma live musical, que seria feita da varanda de sua casa, mas ela foi adiada devido à internação. Segundo a assessoria do cantor ele espera melhorar em breve, voltar a cantar e remarcar live.