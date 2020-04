Após cinco reforços, Ponte Preta tem interesse em meia-atacante da Ferroviária

28/04/2020 | 18:40



Depois de fechar pré-contrato com cinco jogadores para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta ainda monitora o mercado e tenta encaminhar outras situações pendentes para reforçar ainda mais o elenco.

Um dos nomes com situação encaminhada junto à equipe alvinegra atende por Felipe Ferreira. Sonho antigo do clube campineiro, o meia-atacante tem os direitos econômicos vinculados à Ferroviária, mas está no radar do Departamento de Futebol desde o início do ano.

"Não procede (estar acertado com a Ponte Preta). Eu sei do interesse, mas ainda não acertei com nenhum clube para sequência do ano. A Ponte entrou, sim, em contato com o meu empresário também e tem o interesse, mas não acertei com nenhum time por enquanto", disse o jogador.

O acordo do jogador com a Ferroviária é válido até 31 de julho de 2021. Por ter vínculo mais longo, a tendência é que seja emprestado até o final da temporada - adquirir os direitos econômicos em definitivo, no momento, é algo inviável no Moisés Lucarelli.

Neste ano, entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil, Felipe contabiliza nove participações oficiais e quatro gols marcados, sendo três na goleada em cima do Oeste, em fevereiro. Pessoas ligadas à Ferroviária, porém, garantem não ter recebido até agora nenhuma proposta pelo atleta.

Pelo fato de o time de Araraquara agora ser administrado por nova empresa, a tendência é que exija compensação financeira por empréstimo - cerca de R$ 300 mil.