28/04/2020 | 17:11



A grande final do The Four Brasil se aproxima, e a RecordTV anunciou o que todos queriam saber: como será a dinâmica do último episódio do reality, que rola na próxima quarta-feira, dia 29.

Nessa terça-feira, dia 28, foi revelado que Xuxa Meneghel estará ao vivo, de casa, interagindo via internet com os jurados e participantes.

Alma Thomas, Thais Kiwi, Ana Clemesha, Grazi Medori são as atuais The Four, e estarão ao vivo também de suas casas, mas cinco desafiantes ainda disputam lugar na final, caso as desbanquem.

Então, os telespectadores poderão votar, no site R7, e eleger o grande vencedor da segunda temporada do programa.

O prêmio final é de nada menos que 300 mil reais!