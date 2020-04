Thelma diz no Encontro que vencer BBB20 foi maior emoção da vida - e revela que quer investir prêmio

28/04/2020 | 17:11



A vencedora do BBB20, Thelma Assis, esteve no Encontro com Fátima Bernardes nessa terça-feira, dia 28, e contou que conquistar o prêmio do reality, na noite da última segunda-feira, dia 27, foi a maior emoção de sua vida:

Agora que está começando a cair a ficha. Foi muito emocionante. A gente estava em estado de choque, não saía nem lágrima. É uma sensação, uma coisa tão forte, que você tem vontade de gritar. Foi a maior emoção da minha vida.

Ela também comentou o momento polêmico do jogo quando Daniel a colocou no Castigo do Monstro,

Naquele momento, eu não teria dado o Monstro, se eu tivesse ganhado o Anjo. (...) Monstro, nesse jogo, você não dá para amigo. (...) Nesse momento, falei: não faço parte desse grupo e não vou fazer questão.

A médica também mandou um recado para seus colegas da área da saúde, que enfrentam a pandemia de coronavírus:

Quero mandar minha solidariedade a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Eu fiquei bem assustada, porque lá dentro a gente tinha noção de que era uma coisa mais resolutiva, a curto prazo, que a gente ia sair, ia acabar a quarentena e tudo bem. Vida que segue. Nessa madrugada, tive a percepção que ainda estamos caminhando.

E mais!

Thelminha também respondeu perguntas da Globo, e, entre elas, contou o que pretende fazer com o prêmio de um milhão e meio de reais:

Ainda não deu muito tempo de pensar. Eu tenho a minha mãe e o nosso sonho é ter um apartamento próprio. Mas não vou fazer nada disso agora. Eu acho que o mais inteligente agora é investir esse dinheiro, fazê-lo render para poder pensar nos frutos daqui a um tempinho.