28/04/2020 | 17:11



Boas notícias! Após cinco dias internado, o cantor Mumuzinho recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, dia 28. O músico estava em observação no Hospital Vitoria, no Rio de Janeiro, com pneumonia e um quadro febril.

Mumuzinho testou positivo para o novo coronavírus na última sexta-feira, dia 24. Agora, ele seguirá o tratamento em casa, onde também permanecerá em isolamento até sua total recuperação.

A assessoria de imprensa do astro ainda deu a seguinte informação:

O artista agradece todo apoio e vibrações positivas dos fãs e espera, em breve, diante da melhora clínica, voltar a cantar e remarcar a data de sua Live Show na varanda de sua casa.

Que ótimo, não é?