Veículos elétricos portáteis garantem mais segurança aos usuários durante pandemia

Neste contexto de pandemia, muitas reflexões sobre os nossos comportamentos em sociedade e nossa forma de enxergar o planeta têm sido questionados. Dentre eles as novas tendências para a mobilidade urbana, sobretudo nas grandes cidades.

A mobilidade individual por meio dos veículos elétricos portáteis como monociclos, patinetes ou bicicletas vai ganhar cada vez mais adeptos também por evitar aglomerações de pessoas. A Eletricz, por exemplo, está apresentando um monociclo elétrico para atender este público.

Monociclo elétrico

A Eletricz, representante no Brasil da marca KingSong, um dos maiores fabricantes de monociclos elétricos do planeta, anuncia o lançamento de um novo modelo: o KS-S18. Para desenvolver esse modelo, a KingSong contou com a colaboração de Kuji Rolls, um piloto de testes, com muito conhecimento nesta área.

O novo monociclo elétrico KS-S18, que estará disponível no Brasil a partir de agosto, é equipado com um projeto de suspensão ajustável a ar de acordo com o peso do condutor.

Esse ajuste poderá ser feito por meio de um botão de fácil acesso, que regula a sensibilidade da suspensão. O usuário também terá a opção, em outro botão, de desligar a suspensão, caso prefira a pilotagem tradicional.

O quadro é produzido com uma estrutura de alumínio que passa por um processo de anodização dura, que aumenta sua robustez e resistência à corrosão e à abrasão. O conjunto inclui um amortecedor da marca DNM.

“Além de oferecer maior conforto ao rodar por pisos asfaltados ou irregulares, outro ganho importante com essa nova tecnologia é evitar que um condutor distraído que esteja com as pernas estendidas – o que não é recomendável ao conduzir o monociclo –, seja ejetado do veículo ao transpor um buraco, por exemplo”, explica Márcio Canzian, CEO da Eletricz.

O mecanismo da suspensão faz com que a distância do pedal ao solo tenha uma variação de 11 a 21cm, justamente para permitir o movimento do amortecedor.

O novo KS-S18 é um monociclo de alto desempenho, equipado com motor de 2.200 W de potência (com 5.000 W de pico), o que lhe permite atingir até 50 km/h de velocidade máxima e superar subidas com ângulo de até 40 graus. Isso faz com que ele percorra tranquilamente qualquer ladeira de uma metrópole como São Paulo.

O torque do seu motor atinge 140 Nm. Sua autonomia chega a 110 quilômetros graças à sua bateria de 1.100 Wh – seu carregamento total é feito em até 6 horas por meio de um carregador rápido conectado a uma entrada USB em uma tomada elétrica residencial comum.

Serviço

O novo KS-S18 já está em pré-venda no mercado brasileiro, com preço de R$ 17.760,00.

