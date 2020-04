WhatsApp disponibiliza videochamadas com até 8 participantes; veja como funciona

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/04/2020 | 16:48



O WhatsApp acaba de lançar uma nova função. Trata-se da possibilidade de realizar chamadas de vídeo e de voz com até oito participantes ao mesmo tempo – até o momento, o limite era de quatro pessoas. O recurso já está disponível para Android e iOS. Para utilizá-lo, é necessário ter o aplicativo atualizado. Depois, basta que um dos usuários se prontifique a adicionar os outros sete.

O recurso foi liberado por causa do alto número de pessoas usando o WhatsApp durante a pandemia de covid-19. Em média, estão sendo gastos mais de 15 bilhões de minutos todos os dias em conversas. De acordo com o WhatsApp, as chamadas de voz e vídeo são protegidas com criptografia de ponta-a-ponta, bem como as mensagens escritas.

A seguir, você confere um passo a passo ensinando como realizar chamadas em grupo no WhatsApp:

1. Abra a conversa com um dos integrantes da reunião e clique para iniciar uma chamada de voz ou vídeo.

2. Após a pessoa aceitar a solicitação, clique no botão “Adicionar participantes”, localizado no canto superior direito e representando por um bonequinho com o símbolo de adição (+).

3. Um por vez, escolha os contatos que você quer adicionar. Basta aguardá-los aceitar a solicitação e a conversa em grupo no WhatsApp estará liberada.