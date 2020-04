Festival Varilux ganha versão online e gratuita com 50 filmes franceses

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/04/2020 | 16:48



Uma seleção de 50 filmes que integraram quase todas as edições do Festival Varilux de Cinema Francês para assistir em casa. E o que é melhor: de graça e disponível durante quatro meses. Esse é o presente que a Embaixada da França, a Essilor/Varilux, patrocinadora do evento, a produtora Bonfilm e a plataforma brasileira de streaming Looke oferecem para os amantes da filmografia do país.

A partir de hoje (28), o público do chamado Festival Varilux Em Casa poderá descobrir ou reencontrar sucessos de edições passadas com grandes astros franceses, como Marion Cotillard e Gérard Depardieu. Também é possível ver títulos aclamados, que vão de Graças a Deus (2019), vencedor do Urso de Prata, até animações dubladas do personagem Asterix.

Para assistir ao conteúdo, basta acessar este site. Nele, o internauta encontrará os filmes disponíveis e organizados por ordem alfabética. Ao clicar no favorito, o usuário é redirecionado para a plataforma Looke. Caso não tenha conta, será necessário fazer um rápido cadastro dentro do streaming para poder assistir ao longa-metragem.

É importante destacar que a iniciativa não substituirá o Festival Varilux de Cinema Francês nas salas de cinema. Os organizadores esperam poder anunciar as novas datas em breve, para que o evento aconteça ainda em 2020.

O Festival Varilux de Cinema Francês é um evento que ocorre anualmente, em junho, de forma simultânea em mais de 80 cidades brasileiras. Tendo completado 10 anos em 2019, já exibiu cerca de 200 filmes, somou mais de um milhão de espectadores e realizou cerca de 35 mil sessões.