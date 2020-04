Príncipe Harry, seguindo passos de Meghan Markle, faz participação em episódio especial de série

28/04/2020 | 16:10



Desde que deixaram a posição de membros sênior da Família Real, príncipe Harry e Meghan Markle têm se dedicado a novos projetos. No começo do mês de abril, a Disney lançou um documentário chamado Elefantes, que contou com a narração de Meghan. Agora, Harry parece estar trilhando o mesmo caminho na indústria do audiovisual: ele gravou a introdução de um episódio especial da série de animação Thomas e Seus Amigos, intitulado O Comboio Real, que apresenta versões mais jovens de sua avó, a rainha, e seu pai, o príncipe Charles. Harry ficou muito feliz com a oportunidade de fazer uma pontinha no desenho, já que ele fã das histórias do trenzinho Thomas quando era criança!

Apesar de seu papel ser muito mais uma participação especial da realeza que um trabalho como ator propriamente dito, a peça reforça o potencial do casal como candidato a deixar sua marca na indústria de filmes e TV. O episódio será disponibilizado na Netflix no dia primeiro de maio, e no dia seguinte entrará para o canal inglês Milkshake.

Conselho de Lindsay Lohan

Quem nunca teve problema com paparazzi? Lindsay Lohan teve, e muitos! Durante o programa Radio Andy, do qual participou recentemente, a atriz relembrou a época em que era frequentemente assediada por fotógrafos, e o bem humorado apresentador pediu que Lindsay desse alguns conselhos sobre como evitar essa dor de cabeça a Harry e Meghan, que estão morando em Malibu, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

Ela deu risada e lembrou que é praticamente impossível fazer as coisas publicamente. Felizmente, segundo Lindsay, no momento a maioria das pessoas está em casa. Ela ainda brincou:

- Mas, quando isso acabar... Consigam motoristas.

Possível livro sobre a Família Real

De acordo com o Daily Mail, os Duques de Sussex teriam colaborado com os jornalistas Omid Scobie, da revista Harper's Bazaar, e Carolyn Durand, colaboradora da Elle, para o lançamento de um livro chamado Thoroughly Modern Royals: The Real World of Meghan and Harry, em português Realeza completamente moderna: o mundo real de Harry e Meghan. O livro seria uma espécie de biografia do casal, cobrindo desde a introdução de Meghan à Família Real até a saída do casal como membros da realeza, com detalhes sobre a relação deles com outros membros da família.

O veículo afirma ainda que o lançamento da obra teria sido adiado para agosto devido à crise causada pelo novo coronavírus, mas a editora responsável ainda não se pronunciou sobre o assunto.