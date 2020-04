Kate Hudson revela que tinha interesse em Jimmy Fallon quando gravaram Quase Famosos

28/04/2020 | 16:10



Já pensou dar de cara com uma notícia dizendo que Kate Hudson e Jimmy Fallon estão juntos? Pois é, parece improvável, mas na última segunda-feira, dia 27, a atriz revelou que daria uma chance para o apresentador se ele tivesse demonstrado interesse quando os dois gravaram juntos o filme Quase Famosos, nos anos 2000.

Durante uma entrevista com a atriz em seu programa, The Tonight Show, Jimmy relembrou uma de suas brincadeiras feitas no programa na qual revelou ter um crush por Kate, que jamais imaginou, porém, que pudesse ser correspondido:

- Eu te dei algumas pistas. Eu pensava que nós nos dávamos muito bem juntos. Éramos muito amigos e estávamos juntos o tempo todo...

Imediatamente, Kate respondeu:

- Jimmy, se você tivesse dado algum sinal ou tivesse tentado alguma coisa, eu com certeza toparia! Eu lembro que pensava: Por que ele nunca tentou nada comigo? E eu simplesmente me conformei com o fato de que você não estava interessado em mim. E, então, eu conheci o Chris [referindo-se ao seu primeiro marido, Chris Robinson].

O apresentador caiu na gargalhada e disse que essa não era a história completa. E Hudson finalizou dizendo que apenas um passo poderia ter resultado em uma trajetória de vida completamente diferente.

Apesar das brincadeiras, os dois concordaram que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer.

O comediante deu indícios de que é péssimo em paquera e muito azarado porque esta não é a única vez que ele perdeu a chance de namorar uma estrela de Hollywood. Em 2015, ninguém menos que Nicole Kidman revelou em uma entrevista que tinha interesse em Jimmy, mas ele não demonstrou segundas intenções.