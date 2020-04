Ator que precisou amputar perna por coronavírus segue entubado e apresenta nova contaminação

28/04/2020 | 16:10



Nick Cordero estava apresentando uma boa melhora em seu quadro de Covid-19, mas os últimos dois dias foram bem difíceis para o ator.

A esposa do artista, Amanda Kloots, relatou em seus Stories do Instagram as atualizações sobre o estado de saúde do amado. Na última segunda-feira, dia 27, a instrutora fitness disse que Nick piorou quando os médicos estavam prestes a retirar a ventilação mecânica.

- Infelizmente, os médicos ainda não puderam removê-lo da entubação e fazer a traqueostomia, explicou.

O astro da Broadway apresentava febre.

- Eles estão tentando ter certeza que a febre dele não evolua, então estão fazendo alguns testes para descobrir qual vírus é a fonte dessa febre, acrescentou Amanda.

Já nesta terça-feira, dia 28, Amanda noticiou que descobriram que seu estado se devia a uma infecção no pulmão, de causa desconhecida. Seu companheiro está sendo medicado com antibióticos e ela pediu orações pela melhora.

Nick está hospitalizado desde 31 de março, quando testou positivo para o novo coronavírus. Devido à complicações da doença, ele precisou ter uma perna amputada.