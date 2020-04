São Caetano instala cinco estações de higienização

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



28/04/2020 | 15:41



Após Mauá inaugurar três lavatórios no dia 23 de março, como forma de combate à pandemia do novo coronavírus (leia aqui), São Caetano seguiu a mesma estratégia e colocou em funcionamento, nesta terça-feira (28), estações de higienização. As cinco estruturas foram montadas na entrada da passagem de nível da Estação São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

“Implementamos as estações como forma de reforçar a cultura de higienização das mãos. É hábito simples, porém essencial para conter a disseminação do novo coronavírus. E que, por isso, deve ser repetido o maior número de vezes possível”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior, ao reiterar o apelo para que as pessoas fiquem em casa.

Cada lavatório traz orientações sobre como lavar as mãos corretamente, passo a passo: passar o sabão e molhar com água; esfregar a palma, o polegar e entre os dedos; lavar o dorso das mãos e os punhos, e enxaguar.

“Vamos instalar também próximo aos embarques da CPTM e do terminal rodoviário intermunicipal. Além disso, planejamos a expansão para outros pontos da cidade com grande circulação de pessoas”, antecipa o superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano.

ÔNIBUS

Outra medida adotada pela cidade é a proteção dos motoristas nos 48 carros da frota. "A proteção é feita de um plástico transparente, criando barreira entre motorista e passageiros, deixando apenas o espaço para ele fazer a cobrança. Além disso, estudamos a possibilidade de oferecer máscaras descartáveis a passageiros que, porventura, não as tenham, assim como já fazemos com todos os nossos funcionários”, explicou José Alaor, responsável de tráfego da concessionária da cidade.

Segundo ele, a higienização também é realizada frequentemente. “A primeira higienização é feita logo que os carros saem da garagem, no começo do dia. Depois, são feitas higienizações no Terminal São Caetano, nos intervalos de cada viagem; a última do dia acontece quando os carros são recolhidos na garagem”, finalizou Alaor.