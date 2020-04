Da Redação

Do Garagem360



28/04/2020 | 13:18



Carros costumam ter um ciclo médio de estilo. Geralmente um modelo é reestilizado após quatro anos de vida e ganha uma nova geração após oito anos. Porém, não são todos os casos que são bem-sucedidos. O Peugeot 207 é um grande exemplo disso e não foi escolhido para ser o destaque à toa. Na Europa, ele foi um novo carro, mas no Brasil a marca resolveu reestilizar o antecessor 206. Acontece que o modelo anterior foi um hatch extremamente bem desenhado, sendo reconhecido por isso até hoje.

O resultado foi um veículo com uma frente desproporcionalmente grande e que não combinava com a traseira. Felizmente a montadora francesa lançou o 208 no País, esse sim um verdadeiro sucessor espiritual do 206. Há muitos outros casos semelhantes e alguns estão na galeria especial do Garagem360. Confira a seguir.