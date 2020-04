28/04/2020 | 13:10



Como você viu, o cantor Mumuzinho foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta-feira, dia 24. Desde então, o músico segue internado para tratar a doença. Nesta terça-feira, dia 28, a assessoria de imprensa do artista deu mais detalhes sobre o seu estado de saúde, e declarou que os atuais sintomas de Mumuzinho estão dentro da normalidade, segundo os médicos.

A assessoria afirmou que o cantor sofre com uma febre, que vai e volta. No momento, Mumuzinho está em um quarto normal, sem a necessidade de ir para a UTI, e não se sente mais tão cansado. Entretanto, o astro respira com a ajuda de oxigênio.

Vamos continuar torcendo pela recuperação do músico, não é?