Paula Fernandes deixa seguidores de queixo caído ao mostrar tamanho de mandioca de sua fazenda

28/04/2020 | 13:10



Paula Fernandes surpreendeu os seus seguidores do Instagram na última segunda-feira, dia 27. A cantora compartilhou uma foto em seus Stories onde aparece segurando algum tipo de raiz tuberosa. Na legenda do clique, Paula entregou que aquilo se tratava de uma mandioca - e os fãs ficaram de queixo caído com a revelação! Você já viu uma mandioca deste tamanho, caro leitor?

A artista está passando a quarentena ao lado do namorado, o empresário gaúcho Rony Cecconello. Os dois estão curtindo este período de isolamento social na fazenda de Paula. No Instagram, a cantora vive compartilhando fotos e vídeos seus em meio à natureza, mostrando que se sente bastante à vontade na roça, com o ar puro e os animais da fazenda.

Será que o solo de Paula dará mais raízes, legumes e verduras gigantes como essa mandioca?