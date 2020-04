WhatsApp: encaminhamento restrito reduz disseminação de fake news em 70%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/04/2020 | 12:48



Como parte dos esforços do WhatsApp para combater a desinformação, o aplicativo reduziu o número de mensagens que podem ser encaminhadas simultaneamente. Primeiro, a medida diminuiu para cinco pessoas. Depois, para um único contato por vez. Essa iniciativa vez com a quantidade de conteúdo frequentemente compartilhado caísse 70% pelo mundo.

No contexto da atual pandemia de covid-19, desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a emergência global de saúde pública, o WhatsApp tem trabalhado para conectar as pessoas a informações precisas e oportunas sobre o coronavírus e, assim, ajudar a combater a desinformação.

Foram lançados chatbots de informação em parceria com a Unicef e com autoridades de saúde em mais de 25 países, incluindo o Ministério da Saúde do Brasil e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para ajudar a levar informações confiáveis à população.

Além disso, WhatsApp doou US$ 1 milhão à Rede Internacional de Checagem de Fatos (IFCN) para expandir o número de organizações que trabalham com a plataforma e permitir, assim, que as pessoas possam sinalizar possíveis notícias falsas, golpes e boatos para uma dessas instituições.