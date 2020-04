Brasil deve sofrer contração econômica de 5,2% em 2020, prevê Moody's

28/04/2020 | 12:29



A Moody's atualizou projeções para a economia de vários países neste ano, levando em conta o impacto da pandemia de novo coronavírus na atividade e dizendo que espera retomada gradual da atividade no segundo semestre. Para o Brasil, a agência projeta contração de 5,2% da economia em 2020, seguida por uma expansão econômica de 3,3% no ano seguinte.

Na América Latina, a agência projeta contração de 6,0% na Argentina em 2020, com crescimento de 2,5% em 2021. No México, espera recuo de 7,0% neste ano e crescimento de 2,2% em 2021.

Nos EUA, a Moody's diz esperar contração de 5,7% neste ano e crescimento de 4,5% no próximo, enquanto para a zona do euro a expectativa é de recuo de 6,5%, seguido de avanço de 4,7% em 2021. No caso da China, espera crescimento de 1,0% neste ano e de 7,1% no seguinte.

No Reino Unido, a Moody's prevê recuo de 7,0% em 2020 e avanço de 4,7% no próximo ano. Para a Alemanha, espera contração de 5,5% neste ano e crescimento de 4,8% em 2021.