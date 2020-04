Anitta flerta com ex de Gabi Brandt em rede social e ex-namorado da cantora viaja com modelos

28/04/2020 | 11:10



Se engana quem pensou que a quarentena não seria uma boa oportunidade para a troca de flertes. Como você pode acompanhar aqui no ESTRELANDO, Anitta está dando uma aula sobre como chegar no crush mesmo durante o isolamento social. Após admitir em uma entrevista que tinha uma queda por Gui Araújo e poucos dias depois receber uma cantada ousada por parte dele, que é ex de Gabi Brandt, foi a vez da cantora lançar sua própria provocação.

Na última segunda-feira, dia 27, o apresentador postou uma foto sem camisa e com um roupão amarrado em sua cintura. Sem perder tempo, Anitta comentou:

Eu querendo um roupão igual você também prefere tirar pra eu experimentar antes?

Além de levar todos os internautas à loucura pela atitude ousada, a cantora ainda recebeu resposta de Gui:

Acho melhor sim, afinal... que bom gosto você tem hein!

Mas errou quem achou que Gabriel David demoraria para sair da fossa. Após o término do relacionamento de cinco meses com Anitta, o empreendedor resolveu curar as mágoas com uma viagem à Búzios, ficando hospedado na casa do amigo de infância Luiz Guimarães. Mas Luiz não foi sua única companhia: as modelos Helen Brandão e Lu D' ngelo também participaram da viagem e, assim como o ex de Anitta, postaram fotos no Instagram mostrando um pouco da casa no famoso balneário. O grupo retornou ao Rio de Janeiro no domingo, dia 26.

Quarentena

Apesar de todos os flertes e divertimento nas redes sociais, o isolamento social não esta sendo fácil para a beldade. Na última segunda-feira, dia 27, Anitta revelou nos Stories do Instagram que a quarentena lhe deixou com saudade de dirigir. Apesar disso, a cantora afirma que após a live do festival Pela Vida, no qual se apresentou com uma hora e meia de músicas religiosas, percebeu que há pessoas em uma situação muito pior que a sua:

- E pensar que ontem eu tava falando pra mim mes,a que eu estava com saudade de dirigir. Depois eu fui fazer a live e dai eu pensei: Não tenho direito de ter saudade de nada, a gente tem que ficar bem é calada aqui. Tem gente que tá precisando de um monte de coisa e eu tava: Ai uma saudadinha de dirigir, dirigir carro mesmo, que eu adoro dirigir.