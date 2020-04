Toyota vai usar pintura de sua divisão esportiva na Stock Car

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



28/04/2020 | 10:48





A Toyota Gazoo Racing apresentou o layout do Corolla que irá disputar a Stock Car com o piloto argentino Matías Rossi e a equipe Full Time Sports. A grande novidade é que o veículo será o primeiro da modalidade e da América Latina a utilizar as cores oficiais e os gráficos da Gazoo Racing, divisão esportiva da marca japonea. O desenho é similar aos empregados em competições como Rally Dakar, WRC, WEC, 24 horas de Nürburgring, entre outras.

Gazoo Racing na Stock Car

Segundo a marca, a escolha por utilizar o Corolla e participar da Stock Car faz parte da estratégia de aprender sobre as competições e desenvolver carros cada vez melhores.

Matías Rossi, que será piloto da Gazoo Racing no Brasil (Stock Car) e na Argentina (Súper TC2000), terá como companheiro de equipe Rubens Barrichello em ambas as competições. “É um orgulho fazer parte da equipe da Full Time com esses companheiros. Vou aproveitar ao máximo essa experiência para aprender o mais rápido possível o funcionamento da Stock Car e também os circuitos. Juntamente com o Rubens Barrichello, tanto no Brasil como na Argentina, tenho certeza que iremos nos ajudar a entendermos mais rápido o trabalho”, afirma Matías.

Com relação ao layout, o piloto argentino foi só elogios na escolha das cores e dos gráficos. “O Toyota Corolla ficou espetacular e muito bonito. Os veículos da Stock Car deste ano foram aprimorados ao incorporarem a carroceria original do Corolla, com as mesmas características. Estou muito confiante em participar, pilotar e estrear na categoria”, finaliza Rossi.

Conforme o calendário atualizado da Stock Car, devido à pandemia do novo coronavírus, a primeira etapa está programada para acontecer em julho.