Conheça as 7 maravilhas do mundo em tours virtuais

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



11/06/2020 | 06:18



As sete maravilhas do mundo moderno foram definidas com base nos critérios de beleza, complexidade, valor histórico, relevância cultural e significado arquitetônico. Após uma longa seleção, que contava com diversos outros monumentos inscritos, em 7 de julho de 2007, foram anunciadas no Estádio da Luz, em Lisboa, um conjunto de obras que são, até hoje, apontadas como as maravilhas do mundo.

Os monumentos estão espalhadas por diversos continentes, mas, o que pouca gente sabe é que, apesar disso, eles podem ser visitados sem sair de casa.

Conheça as 7 maravilhas do mundo sem sair de casa

Cristo Redentor, Brasil

Localizado no Rio de Janeiro, no Brasil, o Cristo Redentor foi construído de cimento e revestido com pedra sabão. O monumento, que fica sobre o morro do Corcovado, mede 38 metros e atrai os olhares até de turistas mais dispersos. Para visitar a atração online, basta acessar aqui e apreciar uma das mais belas paisagens do mundo.

Machu Picchu, Peru

Conhecida como a “Cidade Perdida dos Incas”, o Machu Picchu foi construída no século 15, mas o local só foi apresentado ao mundo em 1911, após uma expedição realizada por membros da Universidade de Yale. Situada a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, a cidade em ruínas fica no topo de uma montanha da cordilheira dos Andes. Para explorar mais a região e se aventurar, é só navegar por aqui.

Chichén Itzá, México

A cidade Maia de Chichén Itzá fica localizada na província mexicana de Iucatã. O local, repleto de história, conta com a pirâmide de Kukulkan, o Templo de Chac Mool, a Praça das Mil Colunas e o Campo de Jogos dos Prisioneiros. Isso torna a região um dos mais importantes sítios arqueológicos da civilização pré-colombiana. A atração pode ser visitada por aqui e reserva inúmeras curiosidades.

Coliseu, Itália

O Coliseu é um anfiteatro oval que fica localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. O local já foi palco de lutas entre gladiadores e de massacres de cristãos. Até hoje, o também conhecido como Anfiteatro Flaviano é o maior anfiteatro já construído. O local, erguido com concreto e areia, foi construído em 70 d.C. e é uma das maiores construções do Império Romano. Para visitá-lo, basta acessar aqui.

As Ruínas de Petra, Jordânia

Outra construção antiga que também pode ser visitada por aqui são as ruínas de Petra, na Jordânia. O enclave arqueológico fica situado no Oriente Médio, e sua ocupação remonta o ano de 1200 a.C. Até hoje, é um interessante ponto de estudo. Petra passou por transformações ao longo dos amos e sofreu com dois terremotos, o principal deles em 551 d.C.

Taj Mahal, Índia

O Taj Mahal é um mausoléu localizado na cidade de Agra, na Índia, e o mais famoso monumento do país. O local foi construído entre 1630 e 1652, em mármore branco. Além de integrar a lista das sete maravilhas do mundo moderno, é considerado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. O Taj Mahal, que pode ser visitado por aqui, foi construído por ordem do imperador Shah Jahan, em memória de sua esposa, Aryumand Banu Begam, como uma prova de amor.

Muralha da Chima, China

A Muralha da China, ou a Grande Muralha, como também é conhecida, começou a ser construída por volta de 220 a.C. a mando do primeiro Imperador Chinês Qin Shihuang, da dinastia Qin. A estrutura é o símbolo de um sistema de defesa militar dos chineses que, durante muitos anos, cresceu absurdamente. O local, que pode ser visitado por aqui, conta com 8 mil km de extensão e liga a China de leste a oeste.

Fotos das 7 maravilhas do mundo moderno

Na galeria, confira mais sobre as sete maravilhas do mundo moderno. Veja aqui: