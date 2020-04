Marido de Thelma fala o que ela fará com dinheiro do BBB20 e Babu Santana diz: - Te amo, minha amiga

28/04/2020 | 10:11



Se você acha que a final histórica do BBB20 já foi emocionante o suficiente ao consagrar Thelma Assis como a grande vencedora do programa, está muito enganado! Logo que deixou o confinamento, a campeã conversou com Fernanda Keulla e Ana Clara no Bate-Papo BBB e reviu a família três meses depois de entrar no programa.

Dona Iara, a mãe da campeã, foi uma das grandes surpresas, já que a nova milionária teve a chance de vê-la pela primeira vez após os dias confinada:

- Essas são minhas rainhas... Foi tudo por você, você sabe, avisou, chorando muito. E a mãe de Thelma disse:

- Eu estou tão feliz! Você sabe que sua mãe sempre acreditou em você. Lembra que a mãe falava: Eu acredito em você, Thelma. A mãe sempre esteve do seu lado, te incentivando te dando força. Você é meu tudo nessa vida.

Thelma, então, lembrou de uma das frases que as duas costumam dizer e a inspirou:

- Querer, poder e vencer. Lindo, né?

Mas não foi só isso. Thelma ainda recebeu uma homenagem do marido, que se declarou:

- Estou morrendo de saudade. Eu te amo tanto. Tem tanta gente que te ama. Muita gente que brigou, que votou. Não tem noção o quanto é difícil de deixar lá e fazer o mutirão aqui fora.

Foi então que Ana Clara perguntou ao marido de Thelma como ele se sentia vendo a médica e não conseguir falar com ela. Ele disse que acompanhava a paulista 24 horas:

- Na primeira semana bateu uma saudade que nunca senti na minha vida. Mas depois a gente vai acostumando e fica 24 horas ligado.

Thelma também falou sobre o relacionamento dos dois:

- São onze anos e a gente nunca ficou sem se falar um dia.

Aliás, de acordo com entrevista do marido de Thelma ao jornal Extra, a vencedora já tem destino certo para a bolada um milhão e meio que ganhou na final:

- Pretendemos comprar uma casa própria porque a gente ainda mora de aluguel, conta Denis Santos.

E apesar da fama, o fotógrafo não acredita que a mulher deixará de ser médica:

- Com certeza a Thelma vai diminuir a jornada de trabalho como médica, mas só até passar essa onda gigante que é ser uma ex-BBB. Depois, aos poucos, ela volta para a rotina normal de trabalho. Ela não largaria a medicina porque ama o que faz de paixão.

Quer mais? Pois a conversa ainda contou com a participação especial de Babu Santana, o quarto colocado dessa edição. O ex-brother, com quem a médica manteve um elo forte de amizade e cumplicidade na casa, elogiou a vitória e se declarou:

- Eu não ganhei, mas acertei na minha aposta, porque eu falei que em você eu não votava. E o Brasil foi nesse bonde. Eu não puxei bonde porque você é a pessoa que tinha que ganhar. Uma mulher preta, médica, maravilhosa. Te amo, minha amiga. Parabéns. Representatividade total.

Na sequência, Thelma também mandou um recado de carinho para o carioca:

- Babu, você não tem noção do que representa para mim. Não me arrependo um segundo de ter ficado ao seu lado. Você me ensinou muito quando você falou que eu sirvo de exemplo para sua filha que quer ser médica. O que a gente viveu ali dentro, vai ser para sempre.