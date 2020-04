Ao reencontrar família, Manu Gavassi chora com namorado

28/04/2020 | 10:11



Ao sair do BBB20, Manu Gavassi esteve na Rede BBB e recebeu o carinho da família. Primeiro, a cantora assistiu ao pedido de namoro que fez a Igor Carvalho no confinamento. Em seguida, Manu se surpreendeu com a irmã, Catarina, e o namorado, que apareceram por chamada de vídeo. Ele disse para ela:

- Meu amor! A gente está morrendo de saudades.

Na sequência, Manu perguntou, chorando:

- Você não desistiu de mim em nenhum momento?.

Ele respondeu:

- Jamais! Eu estou morrendo de saudades. Tenho um orgulho absurdo, você foi uma pessoa maravilhosa.

E ele ainda comentou o pedido de namoro feito por Manu no primeiro dia de Big Brother Brasil:

- Gente, foi surpreendente. Acho que nunca passei por uma situação dessa na minha vida. Foi tão intenso... Eu e a Manu, em todo esse tempo, ela achou que a gente fosse ficar distante... E a cada dia que eu olhava lá dentro do programa, todas as atitudes... Só conseguiu aumentar o sentimento que eu tinha aqui fora. Estou completamente apaixonado. E quero que você chegue logo. Quero te abraçar, te beijar... Estou morrendo de saudades.

Manu se chocou com as declarações do amado e falou:

- Você é louco. Meu Deus, gente... O que é isso? Catarina, pelo amor de Deus!.

Aliás, sabe os vídeos mega criativos que a cantora deixou pronto para serem publicados em suas redes sociais? Manu revelou que foi um planejamento de última hora.

- Menina, então, eu gravei todos os vídeos. Que foram mais de cem, com todas as opções. Se eu fosse Líder... Tadinha, eu fui só uma vez. Gravei 14, vai que sou Líder sempre. Anjo, nunca fui, nunca serei, ela brincou.

A cantora e atriz ainda explicou como foi feito tudo:

- Eu gravei todos os vídeos em um dia. Em 12 horas. Eu roteirizei tudo em três dias e gravei. Um dia antes de entrar, porque eu não sabia quando eu seria confinada.