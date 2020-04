Após vitória de Thelma no BBB20, Bruno Gagliasso e Preta Gil se declaram para a vencedora

28/04/2020 | 10:11



Após a vitória de Thelma no BBB20 na noite da última segunda-feira, dia 27, quem teve as luzes de todos os holofotes foi a grande vencedora. E sua participação no bate-papo BBB não poderia ser diferente.

Uma das surpresas da médica foi a participação especial de Preta Gil. A cantora emocionou a finalista, que já se declarou fã número um da carioca e ouviu atenta o recado de esperanças dado por ela.

- Estou muito feliz. Eu vibrei, agora, de uma maneira muito intensa, verdadeira. A sua vitoria é sua, mas junto, ela carrega uma imensidão de mulheres pretas, de homens também. Você sabe o que eu estou falando. Uma luta que você viveu, declarou Preta.

A cantora seguiu falando sobre a importância de Thelma ter sido a campeã da edição histórica:

- Você orgulhou uma nação. Nesse momento, uma nação sente uma esperança de um mundo melhor, de um mundo onde a gente consiga entender e ver a desigualdade que a gente vive. O quanto que essa sociedade deve ao povo preto, a sua vitória é uma reparação, é uma esperança.

E não foi apenas isso, não. Nas redes sociais muita gente comemorou com Thelminha. Até mesmo Viola Davis, que retuitou um post feito por Tais Araújo sobre a final do BBB, o que a atriz brasileira não deixou passar em branco:

Quando a @violadavis te retweeta em dia de final de Big Brother Brasil, você faz o que, Brasil? Hahaha #ThelmaCampeã demais!. Depois, ela ainda falou: Doutora Thelma Regina, quando a senhora sair desse BBB vamos brindar o fato da Viola Davis saber quem a gente é HAHAHAHA.

Um dos depoimentos mais emocionantes foi o de Bruno Gagliasso, que ainda mostrou os filhos Titi e Bless comemorando a vitória de Thelma.

Doutora Thelma Regina! @thelminha_assis Talvez você já me conheça de alguma maneira, mas depois de passar três meses contigo na minha casa, permita-me uma apresentação mais cheia de carinho. Eu sou o pai da amiga da Manu, lembra? A menina Chissomo, também conhecida por Títi. Ela tem muita coisa parecida com você e por isso não pude deixar de te procurar pelas câmeras desde o comecinho do jogo. E de te chamar de INTACTA! (Kkk) em um jogo tão complexo e cheio de obstáculos. Como é importante essa vitória! Como ela é mais que a sua vitória! Estou falando de identidade, de representatividade, de exemplo. Não entenda isso como um peso, mas saiba que muitos Brunos, pais e mães de muitas Chissomos, estão vibrando com as suas conquistas de toda a vida, mas também pela nossa sociedade ter te enxergado vencedora. Por conseguir se provar para você mesma, a ponto de nos iluminar... Eu sei que isso tudo é um pinguinho em um oceano de transformações que precisamos fazer, eu sei. Mas sou pai... e como pai, sou um otimista! Um entusiasta do futuro... então permita-me também te agradecer. Obrigado e muito prazer! Eu sou Bruno Gagliasso Marques, o pai da Títi. E do Bless!.

Emocionada, Giovanna Ewbank, esposa de Bruno e mãe dos pequenos, repostou o texto do marido e disse:

Que lindo amor. REPRESENTATIVIDADE IMPORTA SIM!.

Regina Casé foi outra que falou com amor sobre a vitória de Thelma.

NEM TUDO TÁ PERDIDO!!!!!!! GANHOU A FILHA DA DONA YARA!!! GANHOU UMA MULHER, PRETA, MÉDICA e isso é histórico!!!! Roque vai ficar feliz quando acordar amanhã porque REPRESENTATIVIDADE IMPORTA MUUUUITO!!!!!!!! Parabéns por essa vitória @thelminha_assis e parabéns Dona Yara!!! Pra você todo o meu #amordemãe ! Meu coração e minha família cheia de pretos vitoriosos está em festa!!!!.

Com uma foto nu, Ícaro Silva também fez questão de deixar o seu recado:

Uma foto bem livre para homenagear e celebrar a vitoriosa liberdade de Dra. @thelminha_assis, mulher preta, médica, sonhadora e mais nova milionária do Brasil! Pé no chão e p***o ao vento, como deve ser e como prometido, obrigado por terem ajudado a fazer jus a TODAS AS MULHERES DO BRASIL. Viva as mulheres e os laços de sororidade! Viva Thelma!.