BBB20: Após final, Bruna Marquezine diz para Manu Gavassi que foi cancelada todos os dias

28/04/2020 | 10:11



O BBB20 deu realmente o que falar! Depois da grande final, que rolou na noite de segunda-feira, dia 27, e consagrou Thelma Assis como a grande vencedora do programa, as finalistas Manu Gavassi e Rafa Rafa Kalimann também mostraram que tinham muitas pessoas torcendo por elas aqui fora - como você já está cansado de saber.

Em um bate-papo após o fim da atração com Fernanda Keulla e Ana Clara, que repercutiram momentos do confinamento e chamaram amigos e familiares no telão da #RedeBBB para o primeiro contato fora casa, Bruna Marquezine deu o que falar em uma conversa com Manu.

Logo no início do encontro virtual, a cantora e atriz pediu desculpas por não ter contado à amiga que entraria no programa. Marquezine, por sua vez, brincou que não poderia lhe dizer o que pensava por estar ao vivo e declarou toda a sua dedicação e esforço durante a estadia de Manu na casa:

- Manuela, eu aprendi a fazer mutirão. Eu queria tanto que você ganhasse para você poder pagar a minha terapia. Porque, assim, eu fui cancelada todos os dias desde que o programa começou.

Depois da brincadeira, Bruna falou sobre a admiração que tem pela ex-sister, terceira colocada da edição histórica com 21,09% dos votos, que chorou ao ouvir a declaração da amiga.

- Como você foi corajosa, que orgulho de você! A gente ficou muito orgulhosa de você. A gente te ama muito, foi lindo ver a sua participação, lindo ver você se entregando de corpo e alma. A gente se entregou de corpo e alma. A gente fez tudo que podia para que você vivesse isso intensamente até o fim.