Obituário - 28 de abril de 2020

28/04/2020 | 08:10



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Terça-feira, 28 de abril de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 24 de abril

Roberto Gomes, 74. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Arujá 1 (SP).



Santo André, domingo, dia 26 de abril

Armando Antonio Belotto, 94. Natural de Araras (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Solidade da Silva, 94. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Alves, 92. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alvina da Silva, 90. Natural de Piumhi (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Berenice Formiga Gonçalves, 85. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gomez Sanchez, 82. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 26. Memorial Phoenix.

Paulo Soares Leite, 75. Natural de Magda (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fani Lopes Quentino da Piedade, 69. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Teresa Alves Hashimoto, 67. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no Jardim Helena, em São Paulo (SP). Pensionista. Dia 26. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Maria José Pedrosa da Silva, 66. Natural de Joaquim Nabuco (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Cristina Santana Mendes, 45. Natural de Colônia Leopoldina (AL). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Municipal São João Batista, em Sorocaba (SP).

Eduardo Massao Sato, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Engenheiro. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

Solange Cristina Silva dos Santos, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Rosa de Oliveira, 39. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, segunda-feira, dia 27 de abril

Dalva Negrão Hajj, 95. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Seiya Kubota, 90. Natural do Japão. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa de Oliveira da Silva, 72. Natural de Botucatu (SP). Residia no Parque Residencial Casa Branca, em Suzano (SP). Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal São João Batista, em Suzano (SP).



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 23 de abril

Osvaldo Rocco, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

André de Sousa Alves, 80. Natural de Pombal (PB). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Enoque dos Anjos Ferreira, 73. Natural de Palmerinha (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Municipal de Cambuí (MG).

Manoel Araujo dos Santos, 70. Natural de Aporá (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 23. Cemitério da Saúde.



São Bernardo, sexta-feira, dia 24 de abril

Creuselita de Alencar Bezerra, 85. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Olezia Pereira dos Santos, 72. Natural do Espírito Santo Dourado (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Planalto.

Francisco Cardoso da Silva, 70. Natural de Martinópolis (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 26 de abril

Valter Vicentim Razera, 73. Natural de Tietê (SP). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal da Saudade, em Tietê (SP).

Aloizia das Dores Aparecida Leme, 50. Natural de Guaranésia (MG). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Enfermeira. Dia 26, em Santo André. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Adair Tito Serrachiani, 76. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 24 de abril

Luiz Rodrigues Pereira, 71. Natural de Malacacheta (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

João Teodoro Chaves, 61. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Orozino Sérgio Pereira, 50. Natural de Contagem (MG). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Claudiana Amorim de Lacerda, 36. Natural de Anísio de Abreu (PI). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 25 de abril

Francisca Flavio Biasotto, 95. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Maria Irene Ribas da Silva, 82. Natural de São Manoel (SP). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Dirce Casqueira de Oliveira, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Anísia Silva Santos, 79. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Eloina de Oliveira, 78. Natural de Itororó (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Adelita Oliveira Silva de Jesus, 75. Natural de Buerarema (BA). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Maria Barbosa da Silva dos Santos, 73. Natural de Curaçá (BA). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Tito de Souza Rodrigues, 67. Natural de Eldorado (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José Ribeiro Rodrigues, 66. Natural de Itaúna (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

José Laércio Silva dos Santos, 63. Natural de Arcoverde (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Célio Barreira Vicente, 57. Natural de São Mateus (ES). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 25. Cemitério Municipal Braço do Rio, Distrito de Conceição da Barra (ES).



Mauá, domingo, dia 26 de abril

Maria Sanchez Salas, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Betânia Silva de Oliveira, 57. Natural de Primavera (PE). Residia no Jardim Sampaio Vidal, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Claudenir da Costa Pinto, 45. Natural de Pérola (PR). Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.



RIBEIRÃO PIRES

Ilka Alvarez, 87. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério São José.

Elvira Moreira de Oliveira, 76. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no bairro da Represa, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Mauá. Cemitério São José.