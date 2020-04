Filmes curtos para distrair a criançada na quarentena

28/04/2020 | 07:05



Manter a criançada dentro de casa é um dos maiores desafios para os adultos nesta fase de isolamento social. Se está difícil para os mais grandinhos, imagine só para os pequenos, cheios de energia, tendo de ficar reclusos entre quatro paredes. Muitas são as alternativas criadas, todos querendo dar uma ajudinha, tentando minimizar os atritos neste período. Pensando nessa complicada situação, o Itaú Cultural programou a Mostra de Animação para Crianças, que inclui dez curtas-metragens, sendo que cada um foi realizado em Estado diferente do País, do Pará ao Rio Grande do Sul, que estão disponíveis no site do Itaú Cultural - www.itaucultural.org.br.

Feitos em técnicas variadas, o público poderá ver os filmes Menina da Chuva (RJ), direção de Rosária, Para Ver Poesia (PA), de Andrei Miralha e Marcílio Costa, Viagem na Chuva (GO), de Wesley Rodrigues, Òrun Àiyé: a criação do mundo (BA), de Jamile Coelho e Cintia Maria, Caminho dos Gigantes (SP), de Alois Di Leo, Lipe, vovô e o monstro (RS), de Felippe Steffens e Carlos Mateus, No Caminho da Escola (ES), de alunos do Instituto Marlin Azul, Meu Melhor Amigo (MG), de Laly Cataguases, Vivi Lobo e o Quarto Mágico (PR), de Isabelle Santos e Edu M. Z. Camargo, e Quando a Chuva Vem? (PE), de Jefferson Batista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.