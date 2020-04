Thelma Assis desbanca influencers e vence ‘BBB 20’

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/04/2020 | 00:53



A médica paulistana Thelma Assis, 35 anos, foi campeã da 20ª edição do BBB (Big Brother Brasil). Ontem à noite, em final 100% feminina, ela venceu – respectivamente – Rafa Kalimann e Manu Gavassi. A anestesiologista, que pediu demissão do Hospital de Clínicas de São Bernardo para – em segredo – ir ao Rio de Janeiro para entrar “na casa mais vigiada do Brasil”, levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Casada, ela ainda é bailarina e passista da Mocidade Alegre, escola de samba de São Paulo. Adotada aos três dias de vida após ser recusada pelos pais, tem uma daquelas histórias de vida de superação, coroada ontem com a valiosa premiação.

Exatamente às 23h56, o apresentador Tiago Leifert anunciou o encerramento da votação. Poucos minutos depois, avisou que Manu Gavassi havia ficado com a terceira colocação, deixando Thelma e Kalimann à espera do anúncio final. Já à 0h14, a profissional da saúde foi declarada campeã. A segunda colocada embolsará R$ 150 mil e a terceira, R$ 50 mil.

“Representar é o que você faz de mais bonito. Foi ícone por estar acostumada. Na profissão, na cor da pele. Estava sempre contra a estatística e ela sabe jogar. É assim que ela brilha e samba na cara da sociedade. Operou os adversários sem anestesia. Teve coragem. Muito obrigado por essa temporada, histórica”, discursou Leifert. “Assim, a campeã não pode ser outra. Tem que ser você, Thelma”, decretou.

A médica foi ao chão, aos prantos. “Obrigada, mãe! Eu não acredito”, bradava ela, que se junta a outros dois campeões que são da região. os são-bernardenses Diego Alemão, vencedor da edição 7, e Maria Melilo, no BBB 11.

Esta 20ª edição do programa teve uma passagem que entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. O décimo paredão, envolvendo Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez registrou o maior número catalogado em votação de programa de televisão no mundo: foram 1.532.944.337 votos via site do BBB no embate que eliminou Prior, em 31 de março.