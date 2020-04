O ‘laboratório’ S.Caetano

Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 23:59



São Caetano lidera, proporcionalmente, a taxa de infecção pelo novo coronavírus entre os 645 municípios paulistas. Embora seja notícia aparentemente negativa, ela expõe, na verdade, a eficiência da testagem de cidadãos em larga escala. Autoridades sanitárias respeitadas têm defendido a importância de se conhecer o comportamento do micro-organismo na busca por respostas capazes de frear a disseminação da Covid-19. Política pública de enfrentamento da doença terá maior ou menor eficácia de acordo com o nível de informações que embasaram sua formulação. Trata-se de matemática elementar, um dos princípios do conhecimento científico.

Campanha iniciada no sábado mostrou que 3% dos 564 comerciantes são-caetanenses que se submeteram ao teste rápido oferecido gratuitamente pelo município estavam com Covid-19. Identificados imediatamente, 17 pacientes receberam a recomendação de se isolarem em casa para evitar que espalhem o novo coronavírus, interrompendo a cadeia de disseminação. Como todos eram assintomáticos, estariam seguindo vida normal e infectando outras pessoas. Com os dados obtidos, as autoridades sanitárias do município criaram série de ações.

A principal delas foi decretar que todos os passageiros e motoristas de transporte público, de ônibus a veículos de aplicativos, passem a utilizar máscaras de proteção desde ontem, menos de 48 horas após o início da testagem em massa nos comerciantes. Certamente conhecer o número elevado de moradores da cidade que estão com a doença, mas não apresentam sintomas, foi essencial para que o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) tomasse a medida.

Que outras cidades sigam o exemplo são-caetanense, transformada desde sábado em grande laboratório, e passem a disponibilizar testagem em massa para os seus moradores – e não apenas aos comerciantes. Quanto maior a quantidade de informações sobre o comportamento do novo coronavírus, mais possibilidades a sociedade terá de eliminar a pandemia que ameaça o mundo desde 11 de março.