Região registra diminuição nos casos de roubos e furtos no geral

Anderson Fattori



28/04/2020 | 00:01



No início da quarentena causada pelo novo coronavírus – decretada dia 24 de março pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB) – as ocorrências de crimes registradas no Grande ABC apresentaram queda. Números divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo apontam que os casos de roubos e furtos de veículos e também no geral foram menores no mês de março deste ano quando comparados ao mesmo período de 2019.



Todos os principais índices criminais apresentaram queda nos registros, exceto nas ocorrências de homicídio, que aumentaram em 33,33% (os casos passaram de 12 para 16 na região). Diferentemente da Capital, onde os casos diminuíram em 22,35% (confira tabela completa acima).



No caso dos roubos de veículos, apenas Ribeirão Pires apresentou aumento nas ocorrências. Foram nove em 2019 contra 16 neste ano. Já no acumulado regional, a categoria registrou queda expressiva de 38,33% (de 681 no ano passado para 420 este ano), além de diminuição de 18,40% em furtos de veículos (de 769 o ano passado para 516 agora).



O mesmo aconteceu no indicador regional de roubos e furtos no geral, que registrou queda de 25,24% e 18,40%, respectivamente. Ainda na categoria, Mauá teve destaque positivo em relação aos roubos, que apresentaram recuo de 44,05% (de 227 para 127). Em Diadema, a queda expressiva foi nos furtos gerais, que recuaram 45,85% (de 349 ocorrências para 189).



Segundo o especialista em segurança pública e privada Jorge Lordello, as quedas de roubos e furtos são reflexo do início da quarentena e na diminuição de pessoas circulando pelas ruas. “Conforme o Estado tem apontado desde o início, o movimento pelas ruas caiu, logo, entendemos que esta falta de movimento refletia na diminuição dos crimes contra o patrimônio, uma vez que tem menos pessoas expostas a isso”, avalia.



Lordello também analisa que os índices destacam os crimes de oportunidade, ou seja, roubos e furtos de pessoas entrando em casa, saindo para trabalhar ou com celular na mão, o que, com a quarentena, também dificulta a ação dos criminosos. “Muitos crimes precisam destas aglomerações e um número maior de pessoas, com isso, esses indivíduos ficam sem oportunidade para cometerem o crime”, finaliza o especialista.