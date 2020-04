Moradores de Santo André e Mauá recebem kits de higiene

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 23:08



Ação social da Braskem distribuiu ontem kits de higiene para moradores de bairros de Santo André e Mauá que margeiam a indústria, localizada dentro do Polo Petroquímico Capuava. Ontem foram contempladas 75 mil pessoas com a entrega de 19 mil kits.



“Todos os bairros ficaram agradecidos pela ação, principalmente os mais periféricos. Existem até casos de os próprios munícipes que têm condições de comprar estes itens doarem para outras pessoas”, declara a coordenadora de campo Kelly Cristina Torres.



Morador há 18 anos da Rua Carmem Miranda, no Jardim Sônia Maria, em Mauá, o aposentado Daniel Rodrigues, 50 anos, aprovou. “A ação é positiva, pois aqueles que não podem comprar conseguem receber gratuitamente”, comentou.



Santo André foi a cidade mais beneficiada com o programa, ao receber 11 kits. A manicure Vera Lúcia Branco, 57, foi uma das contempladas. “Interessante a abordagem, pois também é um alerta para a Covid-19. Mostra preocupação com os moradores e que nós também precisamos fazer nossa parte”, detalha a moradora do Capuava há 37 anos.



Gerente de relações institucionais da Braskem, Flávio Chantre observa que intuito da campanha é incentivar a prevenção. “A ideia vale pela simbologia do que os materiais podem agregar. Reforçar a mensagem para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados”, avalia ele, lembrando que a ação foi realizada em outros Estados com 50 mil kits entregues. “Calculamos como base residência com três a quatro pessoas, então acreditamos que mais de 200 mil pessoas foram beneficiadas”, finaliza.