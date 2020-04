Grande ABC tem 15 novas mortes pelo novo coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 23:04



O Grande ABC registrou ontem o segundo dia com mais vítimas fatais pelo novo coronavírus desde o registro do primeiro óbito, em 25 de março. Os boletins epidemiológicos das sete prefeituras indicaram que a região alcançou 121 mortes em razão da doença, 14 a mais do que o publicado domingo. Foram seis novas perdas em Santo André, três em São Bernardo, uma em São Caetano e quatro em Mauá.



Além disso, a região registra 1.439 casos confirmados em pacientes, enquanto outros 4.074 aguardam o resultado dos exames para saberem se estão ou não com a doença e receberem os devidos encaminhamentos.



MEDIDA

São Bernardo anunciou que a partir de hoje realizará teste de sorologia para detecção da doença em todos os profissionais de saúde e segurança da cidade, o que representa 10,8 mil pessoas. Para isso, a administração, através da Secretaria de Saúde, fechou parceria com a FUABC (Fundação do ABC), que será responsável pela coleta e análise do material. O valor desta ação é de R$ 1,5 milhão.



A intenção é que estes profissionais tenham o resultado do teste em até 48 horas. Segundo nota da Prefeitura, “por se tratar de um exame para detecção de anticorpos, ele vai ajudar a diagnosticar pessoas que tiveram infecção pelo (novo) coronavírus, mas apresentam pouco ou nenhum sintoma e, também, aquelas que já foram naturalmente imunizadas”.



MAIS NÚMEROS

O Brasil se tornou ontem o décimo país com mais mortes pelo novo coronavírus no mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, já são 4.543 vítimas fatais em todos os 26 Estados mais o Distrito Federal. Com este número, o País está a apenas 90 óbitos da China, que foi o primeiro epicentro, disseminou a doença e aparece em nono lugar no ranking, que é liderado pelos Estados Unidos, onde 55.952 vieram a óbito pela doença.



Com relação a casos confirmados, o Brasil alcançou 66.501, quase um terço disso em São Paulo, que contabiliza 21.696 infectados. O Estado é, disparado, o que soma maior número de mortos: 1.825.