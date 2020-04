Mais de 250 mil estudantes retomam as aulas na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 23:01



Mais de 250 mil alunos da rede estadual no Grande ABC retomaram as atividades ontem, por meio de aulas a distância, transmitidas pela televisão e pelo aplicativo Centro de Mídias Digitais. A medida substitui as atividades presenciais, suspensas dia 23 de março como ação de contenção da pandemia de Covid-19.



Estudante do 7º ano do ensino fundamental, Tawany Campos da Silva, 13 anos, moradora de Diadema, aprovou a metodologia de ensino. “Assisti pela TV e participei do chat pelo aplicativo”, relatou. “Gostei e para mim está sendo fácil, porque o professor da aula (matemática) explica bem”, avaliou.



A jovem também tem recebido, diretamente de seus professores, atividades para serem feitas em casa. “Está quase a mesma coisa. O que muda é que não estou na sala de aula”, completou.



Mãe da jovem, a estudante universitária Maria Betânia da Silva Guimarães, 31, avalia que as aulas a distância não suprem todas as necessidades das presenciais, mas que, com o apoio dos docentes, os alunos vão poder continuar o aprendizado.



Entre os professores houve novos relatos de instabilidade e dificuldade de acesso ao app, conforme o Diário mostrou no fim de semana. Representantes da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) de Santo André informaram que ainda é grande a dificuldade de acesso para muitos docentes.



A Secretaria de Estado da Educação afirma que está atuando para preparar o sistema para dar conta dos acessos dos mais de 3,5 milhões de alunos matriculados em todo o Estado. A pasta deve divulgar hoje balanço dos acessos no primeiro dia de aula.