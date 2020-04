Via Varejo anuncia compra de empresa de logística

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



28/04/2020 | 00:03



A Via Varejo, companhia sediada em São Caetano e dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, anunciou a compra da empresa de tecnologia logística Asap Log, ontem. A operação, que vai permitir o crescimento do comércio eletrônico no atual cenário de pandemia, foi vista com bons olhos pelo mercado financeiro. As ações da varejista encerraram o pregão de ontem com alta de 18,65%, valendo R$ 7,57.

A Asap Log possui sede em Curitiba, no Paraná, e desenvolveu internamente plataforma de entrega para e-commerce, que privilegia recursos como crowdshipping (sistema de entrega de produtos feitos por pessoas cadastradas que oferecem o serviço, usando seus próprios meios de transporte) nas entregas finais. O valor da aquisição não foi revelado.

“Mesmo em um momento desafiador como este que estamos vivendo, estamos nos reinventando para trazer cada vez mais soluções para os nossos clientes e a sociedade, assim como solidez para nossos colaboradores e investidores”, comentou o CEO da Via Varejo, Roberto Fulcherberguer, em nota divulgada pela empresa.

“O Magazine Luiza, que é um dos principais concorrentes da Via Varejo, já tem o e-commerce bem desenvolvido há mais tempo. Isso é algo que impacta muito nas empresas”, disse o economista da Messem Investimentos Gustavo Bertotti, que ponderou que isso é algo que vai impactar muito as empresas neste período. “Há uma tendência cada vez maior para este setor (e-commerce), o que a pandemia só acelerou. Essa aquisição vai proporcionar redução de prazo de entrega, maior competitividade e aumento de rotas de entrega. A Via Varejo vai participar de mercados que ela não era tão eficiente”, completou.

Apesar das boas notícias, os papéis da empresa enfrentam desvalorização de 30,89% desde o início do ano. Além da pandemia da Covid-19, que afeta economicamente, a companhia concluiu investigação independente atestando fraude contábil na empresa, com impacto de R$ 1,19 bilhão.

Na última semana, o empresário Michael Klein anunciou que vai deixar a presidência do conselho de administração da Via Varejo. Assembleia com os acionistas, que será realizada em junho, vai decidir o novo executivo no cargo, que deve ser Raphael Klein, filho de Michael.