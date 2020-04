Mauá inaugura hospital de campanha 'de portas abertas no Paço

Derek Bittencourt

Do Diário do Grande Abc



27/04/2020 | 20:21



O prefeito de Mauá Atila Jacomussi (PSB) inaugurou no início a noite desta segunda-feira o hospital de campanha montado no Paço Municipal. Denominado CECCO (Centro Especializado de Combate ao Coronavírus), o local terá 30 leitos disponíveis (sendo 6 de UTI - Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes da Covid-19 de todas as complexidades.

O equipamento conta ainda com laboratório com capacidade para realizar 400 exames por hora e analisar os testes rápidos, farmácia completa, sala de emergência e outras estruturas, inclusive um contâiner refrigerado do lado de fora para, eventualmente, conservar corpos de vítimas fatais.

Diferentemente do hospital de campanha montado no Complexo Esportivo Pedro Dell''Antonia e outros, por exemplo, o equipamento mauaense fica de portas abertas ao público, ou seja, não trabalha apenas com direcionamento de pacientes. Assim, o munícipe que estiver com os sintomas pode se dirigir diretamente ao CECCO e passará por toda triagem e, caso necessário, passará por exames para, por fim, ser encaminhado para a internação.

Se necessário, o local poderá dobrar a capacidade de leitos disponíveis. "A cidade está preparada. Esperamos não precisar utilizar mas, se necessário, estamos preparados para enfrentar.

Todas as políticas públicas de prevenção são importantíssimas", declarou o prefeito. "Nao fizemos por luxo, mas para oferecer qualidade assistencial às pessoas de Mauá. Temos preocupação com o aumento de casos de Covid-19. Poderemos enfrentar situação difícil e tentamos deixar a estrutura melhor preparada o possível.

E em caso de crise poderemos ampliar a capacidade deste equipamento. Estamos entregando o melhor e mais completo hospital de campanha que, ironicamente, esperamos não ser utilizado", emendou o secretário de Saúde, Luís Carlos Casarin.