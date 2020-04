Ministro da Saúde diz que governo avalia liberar jogos de futebol sem público

27/04/2020 | 19:54



O governo federal estuda a possibilidade de liberar a realização de jogos de futebol sem a presença de público nas arquibancadas, algo que é uma demanda da CBF. O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou, nesta segunda-feira, que o tema está sob análise da pasta, mas não sinalizou qual será a conclusão.

Teich mencionou que o estudo é feito levando em consideração a possibilidade de os eventos esportivos levarem "rotina melhor" para as pessoas, que poderiam assistir às competições de casa.

"Existe um pedido para avaliar o retorno de jogos sem público, da CBF. Isso é uma coisa que estamos avaliando. Nem tudo o que a gente avalia é para ser definido. Não é coisa definida ainda. Mas são algumas iniciativas que de alguma forma poderiam trazer uma rotina um pouco melhor para o dia a dia das pessoas", disse.

Desde que o novo coronavírus se alastrou no Brasil e a doença ganhou status de pandemia, os calendários de todas as competições de futebol dentro do País foram suspensos.

Mais cedo, também nesta segunda, o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que os jogos poderão ser retomados "em breve", mas portões fechados no Brasil. Ele afirmou que vem mantendo conversas com a CBF e que serão adotados protocolos para garantir a segurança de atletas e todos os participantes.