Prefeitura inicia testagem em massa para Covid-19 em profissionais da Saúde e da Segurança

27/04/2020 | 19:37



Em novo esforço de enfrentamento ao Coronavírus, a Prefeitura de São Bernardo iniciará, nesta terça-feira (28/), a realização de testes de sorologia para detecção da doença em todos os profissionais da Saúde e da Segurança, totalizando 10,8 mil pessoas. A medida é fruto de parceria entre a Secretaria da Saúde municipal e a FUABC (Fundação do ABC), responsável pela coleta e análise dos exames, e demandará investimento de R$ 1,5 milhão dos cofres públicos.

Os testes de sorologia utilizam amostra de sangue e ficam pronto em até 48 horas. Por se tratar de um exame para detecção de anticorpos, ele vai ajudar a diagnosticar pessoas que tiveram infecção pelo Coronavírus, mas apresentam pouco ou nenhum sintoma e, também, aquelas que já foram naturalmente imunizadas.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, explica que a realização de exames em todos os profissionais da Saúde e da Segurança vai ajudar a controlar os funcionários que podem trabalhar e os que devem ficar afastados de suas atividades mesmo que não apresentem sintomas.

“Esses trabalhadores estão na linha de frente do combate ao COVID-19 e, por isso, mais expostos. Nossa preocupação é garantir a segurança dos nossos colaboradores e da nossa população”.

“Pesquisas internacionais têm mostrado que o uso de máscaras por toda a população e a testagem de pessoas assintomáticas em grupos prioritários, como é o caso dos trabalhadores da Saúde e da Segurança, podem ser estratégias de controle do Coronavírus. Essa pandemia sem precedentes exige medidas sem precedentes para alcançar sua derrota definitiva”, ressalta o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

ETAPAS – A testagem dos profissionais será realizada em fases, começando pelos trabalhadores que atuam na linha de frente de cuidados dos pacientes contaminados, a exemplo do Hospital de Clínicas (HC), Hospital e Pronto Socorro Central (HPSC) e Hospital Municipal Universitário (HMU). Na sequência, serão testados funcionários das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), transporte sanitário e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

CASOS SUSPEITOS – A testagem de pacientes com sintomas na rede municipal de São Bernardo segue sendo realizada normalmente. Os moradores que apresentarem febre, cansaço, tosse e dificuldade para respirar devem procurar uma unidade de Saúde. Após avaliação médica, caso necessário, a pessoa é submetida à coleta de exame e recebe as orientações médicas necessárias.

LEITOS AMPLIADOS – Outra medida da Prefeitura de São Bernardo foi a ampliação da quantidade de leitos específicos para tratar pacientes com COVID-19 no Hospital de Clínicas (HC), localizado na região do Grande Alvarenga. A partir de agora, o equipamento municipal passa a ofertar 90 leitos de enfermaria, sendo 30 novas vagas, além dos 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), totalizando 130 postos.

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de São Bernardo vem reorganizado a rede de Saúde municipal para atender pacientes acometidos pelo Coronavírus. Além dos 130 leitos no HC, também foram abertas 23 vagas exclusivas para tratar casos do COVID-19 no Pronto Socorro Central (HPSC), sendo nove de UTI e 14 de enfermaria, e outras nove no Hospital Universitário Municipal (HMU), três de UTI e seis de enfermaria.

A rede de Saúde de São Bernardo conta com 162 leitos específicos para pessoas contaminadas pelo Coronavírus. Destes, 52 são de Terapia Intensiva e outros 110 de enfermaria. Considerando todos os leitos, incluindo os não destinados ao tratamento da doença, a cidade dispõe de um total de 818 leitos, sendo 155 de UTI.

BONIFICAÇÃO - Na última sexta-feira (24), a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei, do Executivo, que determinou pagamento de bônus para os servidores da Saúde, em percentuais que variam de 5% a 21%.