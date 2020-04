Trump apresenta novo plano de testes e diz ver progresso no combate à covid-19

27/04/2020 | 19:32



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira, 27, um novo plano de testes para covid-19 no país, em parceria com o setor privado. Na coletiva de imprensa diária realizada na Casa Branca, o republicano disse que há capacidade suficiente de testagem para a reabertura econômica.

"Continuamos a ver sinais encorajadores de progresso" no combate ao coronavírus, afirmou Trump. Para o presidente, todas as regiões do país estão "em boa forma" na luta contra a covid-19. "As coisas estão indo bem", acrescentou.

Segundo Trump, o país já realizou mais de 5,4 milhões de testes para coronavírus. "Poderemos triplicar o volume" afirmou Richard Ashworth, CEO da Walgreens, segunda maior rede operadora de farmácias dos EUA. O empresário participou da coletiva de imprensa.

CEO da Kroger, empresa de varejo americana, Rodney McMullen disse na coletiva que a companhia realizará testes para covid-19 em 12 estados americanos a partir da próxima semana - atualmente, esses testes são feitos em 6 estados.

"Queremos abrir nosso país e os testes não serão um problema", declarou Trump. De acordo com documento divulgado pela Casa Branca, o novo plano de testagem terá foco na identificação de "quaisquer novos casos ou pontos de foco de covid-19 entre indivíduos sintomáticos e assintomáticos".