27/04/2020 | 19:08



O Estado do Rio registrou 32 mortes por covid-19 entre domingo e segunda-feira, 27, e com isso atingiu a marca de 677 óbitos desde o início da pandemia - há ainda 276 mortes sob investigação. O número total de infectados, por sua vez, aumentou 833 em 24 horas, chegando a 7.944.

O principal foco de contágio no estado é a capital, que já contabilizou 5.261 pacientes com o novo coronavírus. Duque de Caxias, com 319, e Nova Iguaçu, com 312, duas cidades da Baixada Fluminense, vêm na sequência. O Rio também concentra o maior número de óbitos, 405.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 78 municípios do estado têm registros da doença.