Com restrições, Tottenham confirma retorno aos treinamentos nesta terça-feira

27/04/2020 | 19:00



O Tottenham confirmou, nesta segunda-feira, por intermédio de um comunicado, que sua equipe principal vai voltar aos treinamentos nesta terça-feira. Com isso, o time do técnico português José Mourinho se junta a Arsenal, Brighton e West Ham.

"A partir de amanhã (terça-feira), o clube disponibilizará aos jogadores do nosso primeiro elenco, um número limitado de campos em nosso centro de treinamento para uso em sessões individualizadas e sob estrita rotação", afirmou a nota do clube londrino, que vai restringir o número de atletas no CT.

Cada jogador da equipe finalista da última Liga dos Campeões terá de ir ao CT de forma independente e já deverá chegar para a atividade vestido, pois vai abandonar o local de treino imediatamente após o fim dos trabalhos.

Oitavo colocado no Campeonato Inglês antes da paralisação causada pelo coronavírus, o Tottenham enfatizou que "todas as atividades serão realizadas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo governo neste período de isolamento". Nenhum jogador terá autorização para ter acesso a qualquer outro local do CT.